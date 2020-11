Secondo l’analista di tennis australiano Brett Phillips, come riporta LiveTennis, gli Australian Open 2021 potrebbero slittare fino a tre mesi: “Sono tempi incredibili per Tennis Australia. Non vorrei essere un amministratore sportivo in questo momento. L’anno prossimo non si tornerà alla normalità per tanti sport. La mia sensazione, proprio sulla situazione che è accaduta a Victoria negli ultimi sette o otto mesi, e sul nostro Premier, che ha ricevuto un bel po’ di critiche per la gestione delle quarantene all’inizio della pandemia, è che stiano adottando un approccio molto cauto. Ad oggi ho la sensazione che l’Australian Open sarà rinviato forse a marzo o aprile“.