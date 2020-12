“Tennis Australia sta continuando a lavorare a stretto contatto e produttivamente con il governo dello stato di Victoria e siamo fiduciosi di poter finalizzare i dettagli dell’Australian Open 2021 molto presto. Inoltre siamo in continua comunicazione con la comunità del tennis internazionale, inclusi i Tours, i giocatori con i loro teams, ci stiamo consultando con loro sui programmi dell’evento e su come i giocatori possano allenarsi e prepararsi in sicurezza per un torneo del Grande Slam sotto le condizioni di quarantena predisposte dal governo di Victoria.

Comprensibilmente girano speculazioni pubbliche riguardo ai vari piani e protocolli che vengono presi in considerazione, così come sulle conversazioni confidenziali che sono state fatte, ma la nostra posizione resta chiara: ogni aspetto e decisione richiede l’accordo e l’approvazione del governo di Victoria prima di poter essere confermato. La protezione e la sicurezza della comunità resta fondamentale nella discussione in corso. Il nostro team continua a lavorare per mettere in scena un fantastico e sicuro Australian Open 2021 per giocatori, spettatori, partners e lo staff dell’evento. Non vediamo l’ora di poter annunciare, molto presto, maggiori dettagli, inclusa la vendita dei biglietti”.