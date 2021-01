Ci ha chiamato Tiley e ci ha spiegato un po’ la situazione e come funzionerà per tutti. C’è stata una grossa lotta per i privilegi dei top 3, perché non prendiamoci in giro – sono privilegi importanti; siamo tutti sulla stessa barca e dovremmo avere le stesse possibilità di preparare uno Slam. Queste cose non dovrebbero accadere. Non credo sia un problema di posti, hanno hotel interi a disposizione; semplicemente hanno voluto dare dei privilegi. Non è leale nei confronti degli altri giocatori e soprattutto di quelli che non si alleneranno per niente“, le parole di Salvatore Caruso raccolte da ubitennis.