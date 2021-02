Tennis

Australian Open 2021, Cocciaretto rimontata da Barthel: la partita in 200 secondi

AUSTRALIAN OPEN - Si conclude al primo turno, in maniera per certi versi inaspettata, il torneo di Elisabetta Cocciaretto. La ventenne marchigiana, che aveva passato le qualificazioni a Dubai, viene estromessa in rimonta dalla tedesca Mona Barthel, che vince con il punteggio di 3-6 6-4 6-4 in due ore e 7 minuti.

