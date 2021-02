Non ci sarà quest’oggi, come originariamente previsto, il sorteggio dei tabelloni degli Australian Open 2021, primo Slam dell'anno a Melbourne. Ad annunciarlo in un incontro con i giornalisti è stato il direttore del torneo Craig Tiley che ha anche espresso la sua posizione in merito al caso positivo riscontrato nell’Hyatt Hotel, il più rinomato dei tre alberghi dove i tennisti e il loro staff hanno svolto la quarantena di due settimane. Da questo punto di vista Tiley ha confermato che i giocatori e i membri del loro staff dovranno sottoporsi al test anti-Covid entro giovedì sera, ma si è detto fiducioso circa lo svolgimento dello Slam: