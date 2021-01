Dopo le notizie riguardanti Andy Murray e Madison Keys, i casi positivi al Coronavirus nel tennis aumentano. Altra vittime in questo contesto pandemico sono il giocatore spagnolo (n.53 ATP) Alejandro Davidovich Fokina. Il tennista, per i protocolli estremamente restrittivi imposti da Tennis Australia, non potrà recarsi a Melbourne e disputare gli Australian Open, in programma dall’8 al 21 febbraio.