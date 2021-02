Tennis

Australian Open 2021: Dominic Thiem-Nick Kyrgios 4-6 4-6 6-3 6-4 6-4, gli highlights

AUSTRALIAN OPEN - Spettacolo puro tra il padrone di casa e il vincitore degli US Open. Per due set Kyrgios si esalta, poi Thiem lo fa cadere nella sua rete e vince alla distanza conquistando un posto agli ottavi contro Grigor Dimitrov. Non perdere neanche uno scambio degli Australian Open: guarda tutte le partite LIVE su Eurosport Player!

00:03:18, 2609 Visualizzazioni, un' ora fa