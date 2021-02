Tennis

Australian Open 2021, Fabio Fognini-Pierre-Hugues Herbert 6-4 6-2 6-3, gli highlights

AUSTRALIAN OPEN - Risponde presente Fabio Fognini. L’azzurro, nel primo turno degli Australian Open 2021, conquista il successo contro il francese Pierre-Hugues Herbert (n.84 del mondo). Una partita di ottimo livello per il ligure che, dopo aver messo in mostra segnali di ripresa nel corso dell’ATP Cup, si è confermato a ottimo livello anche contro il transalpino. 6-4 6-2 6-3 per l’azzurro.

