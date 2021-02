Tennis

Australian Open 2021 : Henri Laaksonen - Salvatore Caruso | Singolare Maschile - Primo turno

Missione compiuta anche per Salvatore Caruso che dopo i sedicesimi di Antalya e gli ottavi dell'Adelaide International (sconfitte con Bublik e Kecmanovic) lascia le briciole allo svizzero Laaksonen e vola al secondo turno per la prima volta in carriera a Melbourne.

00:03:25, 151 Visualizzazioni, 2 ore fa