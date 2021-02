Tennis

Australian Open 2021: Karolina Muchova - Jennifer Brady | Singolare Femminile - Semifinale

AUSTRALIAN OPEN - Jennifer Brady centra la prima finale slam della carriera grazie al successo su Karolina Muchova per 6-3 3-6 6-4. Per l'americana ci sarà il confronto contro Naomi Osaka, giustiziere in 2 set di Serena Williams

