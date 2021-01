Inizia il primo Slam dell'anno e Melbourne si prepara a vivere due settimane di grande tennis con il fiato sospeso: dal primo turno fino alla finalissima di domenica 21 febbraio tutto su Eurosport. Gli Australian Open 2021 vedranno darsi battaglia Novak Djokovic, vincitore delle ultime due edizioni e Rafael Nadal, padrone della terra rossa e vincitore di 20 prove Slam in carriera. Il grande assente sarà Roger Federer, che dopo 23 partecipazioni consecutive, non sarà presente a Melbourne. Dominic Thiem, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas e Alexander Zverev svolgeranno il ruolo di guastafeste, provando a raggiungere il trionfo. Con un occhio di riguardo andranno seguiti i nostri italiani: Matteo Berrettini, Fabio Fognini e Jannik Sinner su tutti. Lorenzo Sonego è la mina vagante.

In ambito femminile, lotta aperta per contendere lo scettro a Sofia Kenin, vincitrice nel 2020. Ashleigh Barty è sicuramente l'avversaria più accreditata: gioca in casa, è numero 1 al mondo e l'anno scorso si è arresa solo in semifinale. Naomi Osaka e Simona Halep sono altre due serie contender alla vittoria finale, così come Bianca Andreescu, vincitrice degli US Open 2019. Ci sarà Serena Williams, alla ricerca del sigillo Slam numero 24, ma attenzione a Iga Swiatek, Petra Kvitova e Karolina Pliskova. Nel clan italiano, due nomi su tutti: Camila Giorgi e Martina Trevisan, reduce da un Roland Garros favoloso. Più indietro le altre tre: Jasmine Paolini, Sara Errani ed Elisabetta Cocciaretto.

Australian Open, come si arriva all'evento

Il travaglio di questi Australian Open è stato lungo e complicato. In primis per i problemi legati al Covid, che hanno fatto traballare gli organizzatori. Dall'idea di iniziare verso marzo all'ipotesi di annullare il torneo, la scelta finale è stata quella di spostare l'inizio di un paio di settimane, per permettere a tutti i partecipanti di arrivare in Australia e "scontare" la quarantena in Hotel.

Però, proprio durante la quarantena, sono emerse altre problematiche. Protocolli rigidissimi, camere blindate, la paura del Covid e soprattutto tante, tantissime lamentele. Dal problema boicottaggio, alle proposte lanciate da Nole Djokovic. La differenza di trattamento, i tornei esibizioni in avvicinamento e altre molteplici tensioni. Fortunatamente, ora sembra tutto rientrato e lo Slam può iniziare come previsto dagli organizzatori.

Il calendario degli Australian Open 2021

I match del tabellone principale avranno luogo da lunedì 8 febbraio (per chiarezza nella notte tra domenica 7 e lunedì 8) a domenica 21 febbraio e ci saranno due sessioni: la sessione diurna del torneo inizia all'1:00 italiana (le 11:00 del mattino a Melbourne), mentre quella notturna comincia alle ore 9:00 italiane (le 19:00 a Melbourne).

IL SORTEGGIO MASCHILE - IL SORTEGGIO FEMMINILE

Day 1: lunedì 8 febbraio - Primo turno

Day 2: martedì 9 febbraio - Primo turno

Day 3: mercoledì 10 febbraio - Secondo turno

Day 4: giovedì 11 febbraio - Secondo turno

Day 5: venerdì 12 febbraio - Terzo turno

Day 6: sabato 13 febbraio - Terzo turno

Day 7: domenica 14 febbraio - Ottavi di finale

Day 8: lunedì 15 febbraio - Ottavi di finale

Day 9: martedì 16 febbraio - Quarti di finale

Day 10: mercoledì 17 febbraio - Quarti di finale

Day 11: giovedì 18 febbraio - Semifinali femminili, prima semifinale maschile

Day 12: venerdì 19 febbraio - Seconda semifinale maschile

Day 13: sabato 20 febbraio - Finale femminile

Day 14: domenica 21 febbraio - Finale maschile

Tutto ciò che troverete su Eurosport.it, la nostra app e i social

Australian Open story: gli eventi leggendari

Ci avviciniamo al primo Slam dell'anno con alcuni dei momenti più appassionanti che hanno fatto la storia del tennis.

Episodio 1 - Il giorno in cui Pete Sampras scoppiò in lacrime

Episodio 2 - L'incredibile squalifica di John McEnroe a Melbourne

Episodio 3 - L'outing della Mauresmo, nel 1999 scoppia lo scandalo a Melbourne

Episodio 4 - Lleyton Hewitt, meglio tardi che mai: la battaglia epica con Baghdatis finita alle 4:34 del mattino

Episodio 5 - La maledizione di Pat Cash nella sua Melbourne

Episodio 6 - Afa e stanchezza, quando Martina Hingis perse una finale già vinta

Gli speciali: tornano "Game, Schett & Mats"

A commentare i match più interessanti e spettacolari del torneo ci saranno i nostri grandi esperti: Mats Wilander e Barbara Schett condurranno, ogni giorno, la rubrica "Game, Schett & Mats". Da non perdere nemmeno il nostro appuntamento quotidiano con Roberta Vinci LIVE su Facebook ed Eurosport.it.

