Australian Open 2021: Matteo Berrettini-Karen Khachanov 7-6 7-6 7-6, gli highlights

AUSTRALIAN OPEN - Il tennista italiano vola per la prima volta in carriera agli ottavi degli Australian Open. Il russo viene piegato in tre tie-break: 7-6(1) 7-6(5) 7-6(5) e il romano troverà lunedì Stefanos Tsitsipas nella speranza che le sue condizioni fisiche siano ottimali.

