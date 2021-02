Tennis

Australian Open 2021: Matteo Berrettini-Tomas Machac 6-3 6-2 4-6 6-3, gli highlights

AUSTRALIAN OPEN - La testa di serie n° 9 del tabellone regola il qualificato ceco 6-3 6-2 4-6 6-3 in due ore e 40 minuti e accede per la prima volta in carriera al terzo turno del major australiano. Sabato sfiderà il russo Karen Khachanov (3-0 per l'azzurro i precedenti).

