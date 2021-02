Tennis

Australian Open 2021: Novak Djokovic-Daniil Medvedev 7-5 6-2 6-2, gli highlights

AUSTRALIAN OPEN - Un'ora e 53 minuti bastano al numero 1 del mondo per vincere la nona finale di Melbourne (sulle nove disputate): per lui è il 18° Slam della carriera e questo gli consente di avvicinare il primato di Federer e Nadal (20). Il russo si arrende per 7-5 6-2 6-2.

00:03:27, 1185 Visualizzazioni, un' ora fa