Novak Djokovic ha risposto alle critiche di Nick Kyrgios dicendo che non rispetta l'australiano, almeno e sicuramente fuori dal campo da tennis. Kyrgios aveva descritto il numero uno del mondo serbo come un "imbecille" il mese scorso, dopo che Djokovic aveva avanzato una serie di richieste sulle condizioni dei giocatori in quarantena in vista degli Australian Open. Aveva in precedenza anche criticato la decisione di Djokovic di organizzare l'Adria Tour, segnato poi da una serie di test di positività al Covid per i giocatori, tra cui Djokovic. Il serbo ha ora risposto dicendo che apprezza le abilità di Kyrgios in campo, ma non lontano dalle competizioni. Dichiarazioni tutt'altro che diplomatiche quelle offerte alla stampa in conferenza: