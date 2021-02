Cosa c'è di meglio per iniziare che un match tra due promesse del tennis mondiale? Il classe 1999 canadese sfida il nostro 2001, reduce da una settimana da assoluto protagonista. Non ci sono precedenti tra i due ma lo spettacolo è garantito nell'ultimo match della Margaret Court Arena (appuntamento a lunedì mattina in Italia).

Sinner marziano: come annullare un match point in 15 colpi

Y. Shvedova vs C. Giorgi - primo match campo 8

C. Moutet vs J. Millman

Y. Shvedova vs C. Giorgi

C. Stebe LL vs F. Auger-Aliassime (20)

P. Hercog vs C. Garcia

