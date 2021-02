Questa è la semifinale meno attesa nella storia degli slam semplicemente perché non era mai accaduto in Era Open che un debuttante nei major centrasse la semifinale. Solo il quinto tennista nella storia a raggiungere la semifinale di uno slam dalle qualificazioni dopo John McEnroe (Wimbledon 1977, sconfitto da Connors), Bob Giltinan (Australian Open 1977, sconfitto da John Lloyd), Filip Dewulf (Roland Garros 1997, sconfitto da Guga Kuerten) e Vladimir Voltchkov (Wimbledon 2000, sconfitto da Pete Sampras): così ci sarà Novak Djokovic fra lui e chissà se la prossima pagina di tennis dei primati.

