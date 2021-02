Il 25enne di Mosca, reduce dal netto successo nel derby contro Rublev, cerca il 20° successo consecutivo e la sua seconda finale Slam in carriera dopo quella degli US Open nel 2019. Dall’altra parte del campo ci sarà uno Tsitsipas in grande ascesa, capace di piegare ai quarti il n° 2 del mondo Nadal al quinto set. Se si guarda ai precedenti, il n.4 del tabellone è nettamente in vantaggio rispetto al greco (4-1), anche se il giocatore nativo di Atene ha prevalso nell’ultimo incontro nel Round Robin delle ATP Finals 2020, vinte però proprio dal russo (vittoria contro Dominic Thiem nell’atto conclusivo).

