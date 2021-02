Tre i precedenti tra le due giocatrici. Il primo è datato 2014 e lo vinse la Brady mentre i due più recenti li ha conquistati Naomi Osaka: Charleston 2018 e soprattutto la semifinale degli US Open 2020 per 7-6(1) 3-6 6-3. Per l'americana si tratta della prima finale Slam in carriera, mentre la giapponese sarà alla quarta dopo aver vinto le prime tre: dopo US Open 2018, Australian Open 2019 e US Open 2020 gli Australian Open 2021 le consentiranno di essere la regina indiscussa del cemento? Appuntamento alle 9:30 italiane.