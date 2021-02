Tennis

Australian Open 2021, Paolini ko contro una Pliskova più forte: la partita in 200 secondi

AUSTRALIAN OPEN - Niente da fare per Jasmine Paolini. L’azzurra (n.95 del ranking) si è dovuta arrendere nel primo turno degli Australian Open 2021 alla n.6 WTA Karolina Pliskova: 6-0 6-2 lo score in favore della ceca in appena 51′ di partita.

