Australian Open 2021, Sonego si disfa di Querrey in tre set: gli highlights in 180''

AUSTRALIAN OPEN - Il n° 3 italiano, testa di serie di uno Slam per la prima volta in carriera, è protagonista di una prestazione di grande maturità contro il gigante americano. Sul campo 14 il punteggio finale è 7-5 6-4 6-4 in due ore e undici minuti.

