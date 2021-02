In un'atmosfera particolare si è svolto il sorteggio degli Australian Open 2021 che prenderanno il via lunedì 8 febbraio. Andiamo a scoprire cos’è emerso dalle segrete stanze di Melbourne Park. Andiamo a scoprire cos’è emerso dalle segrete stanze nei dintorni di Melbourne Park. La numero 1 del mondo, Ashleigh Barty, inizia dalla montenegrina Danka Kovinic. La vincitrice del 2020, l’americana Sofia Kenin, non ha avuto una gran mano dalla sorte. Oltre a finire nel lato di semifinale di Barty, infatti, si trova una situazione irta di pericoli dopo il facile esordio: una tra la lettone Anastasija Sevastova e (forse ancor peggio, se si trova in giornata) l’estone Kaia Kanepi, poi una tra l’argentina Nadia Podoroska o la croata Donna Vekic. Il tabellone di Serena Williams prende il via con la tedesca Laura Siegemund; per lei a livello teorico i problemi dovrebbero essere abbastanza ristretti almeno fino agli ottavi, dove andrebbe a incocciare nella bielorussa Aryna Sabalenka, outsider di questo torneo. Il vero spot di quarti di finale combattuto dovrebbe essere il terzo, con il ritorno (non del tutto soft) della canadese Bianca Andreescu, ma anche con la presenza di Garbine Muguruza e Angelique Kerber, proiettate verso un terzo turno da brividi e un possibile ottavo con la giapponese Naomi Osaka.