In un'atmosfera particolare si è svolto il sorteggio degli Australian Open 2021: c'era curiosità in merito al piazzamento di Dominic Thiem in tabellone e l'austriaco finisce dalla parte di Novak Djokovic in ottica semifinali. Dal lato del numero 1 del mondo anche Alexander Zverev. Di contro, dalla parte di Rafa Nadal, numero 2 del mondo, troviamo Tsitsipas, Medvedev e Rublev.