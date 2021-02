Tennis

Australian Open 2021: Stefanos Tsitsipas-Rafael Nadal 3-6 2-6 7-6 6-4 7-5, gli highlights

AUSTRALIAN OPEN - Il greco fa quello che era riuscito solo a Federer (Miami 2005) e Fognini (US Open 2015) rimontando due set al mancino di Manacor, vittorioso negli altri 248 incontri in cui si era trovato in vantaggio di due set. Tsitsipas firma l'impresa della carriera e raggiunge in semifinale, la seconda per lui a Melbourne, Daniil Medvedev.

