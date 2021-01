Il caso dell’iberica, che era arrivata con il volo da Abu Dhabi (ed era dunque nel novero dei 72 tennisti già in isolamento), ha causato un ulteriore giro di vite per quanto riguarda la permanenza dei giocatori nella quarantena di Melbourne. Secondo quanto riportato da Marca, c’è stata una nuova videochiamata tra i giocatori e Craig Tiley, il direttore degli Australian Open, con cui è arrivata l’informazione per la quale non ci saranno più le “doppie coppie”: ogni giocatore potrà allenarsi soltanto con quei giocatori che già sono loro compagni per la prima settimana. In altri termini, chi doveva allenarsi con un’altra coppia per accordi già presi prima della trasferta down under non potrà più farlo. E’ stato inoltre chiarito che chiunque sarà trovato positivo nei prossimi giorni non potrà partecipare ad alcun torneo in terra australiana, perdendo in questo modo un intero mese di tennis.