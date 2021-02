Matteo Berrettini vince con la testa. Sono tre tie-break a fare la differenza con Karen Khachanov ma non si può che partire dalla fine, da quel medical time-out fonte di preoccupazione. Il tennista azzurro era in totale controllo, ma un indurimento ha lasciato l'Italia del tennis con il fiato sospeso per qualche minuto. Giusto il tempo di rimontare il russo al terzo tie-break e di levarsi il pensiero, in vista dei primi ottavi in carriera agli Australian Open. Lunedì affronterà Stefanos Tsitsipas. L'allievo di Vincenzo Santopadre ha 48 ore per chiedere il massimo ai fisioterapisti e ripresentarsi in campo contro il greco, una sfida impegnativa ma non proibitiva se giocata al 100% delle sue possibilità.