Tennis

Australian Open - Berrettini si ritira, il moderatore fa la battuta: "Com'è andata la partita?"

AUSTRALIAN OPEN - Il moderatore chiede a Berrettini come sia andato il suo match in conferenza stampa per sdrammatizzare: l'azzurro ha annunciato, infatti, il ritiro dal torneo. Poi, il tennista romano spiega le sue condizioni e le previsioni sui tempi di recupero oltre alle motivazioni che l'hanno portato al forfait.

00:00:49, 295 Visualizzazioni, 2 ore fa