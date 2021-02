Superato in tre set e tre tie-break l'ostacolo Khachanov, Matteo Berrettini è atteso agli ottavi di finale del Australian Open dal big match contro il numero 6 al mondo Stefanos Tsitsipas. Il greco arriva al match contro l'azzurro dopo l'agevole vittoria agguantata in tre set contro Ymer. Berrettini che, nel corso del secondo set dell'ultima sfida, ha dovuto fare i conti anche con qualche problema fisico: nell'immediato post partita, l'azzurro aveva parlato di una contrattura, la speranza è che riesca a ritrovare la forma migliore per la sfida contro Tsitsipas. Ecco come guardare il match valido per gli ottavi di finale del Australian Open 2021 tra Stefanos Tsitsipas e Matteo Berrettini: