Tennis

Australian Open: Berrettini, tweener e passante! Il punto più bello del match contro Kevin Anderson

AUSTRALIAN OPEN - Recupero in tweener e fucilata per passare Anderson senza pensarci: Berrettini fa impazzire il pubblico di Melbourne. Australian Open in Live-Streaming, offerta speciale! Un mese a 0.99€.

00:00:54, 674 Visualizzazioni, 26 minuti fa