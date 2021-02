Mentre l'Italia si sveglia, arrivano buone notizie dall'altra parte del mondo: nel pomeriggio australiano Matteo Berrettini batte in quattro set il qualificato ceco Tomas Machac e accede al terzo turno dell'Happy Slam dove sfiderà il russo Karen Khachanov , già sconfitto nei tre precedenti di Sofia, Stoccarda e Halle. Il miglior modo per riscattare l'inspiegabile blackout di Lorenzo Sonego che nella notte si è fatto rimontare sopra 2-0 da Feliciano Lopez e ha salutato gli Australian Open.

Come nell'esordio con Kevin Anderson, l'allievo di Vincenzo Santopadre macina tennis con autorità e senza concedere praticamente nulla in avvio: il 20enne qualificato per la seconda volta al tabellone di uno Slam perde il primo turno di battuta del match, si vede annullare 5 palle break e cede 6-3 il primo set. Il secondo parziale segue lo stesso copione, con l'azzurro che insiste sul diritto del ceco, il fondamentale in assoluto più debole del repertorio.