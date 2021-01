Parte con due spiacevoli episodi la vigilia degli Australian Open. Dopo il caso di Andy Murray, rimasto a Londra in attesa di un tampone negativo in tempo utile per l'8 febbraio, 47 giocatori sono stati messi in isolamento dopo che su due dei charter organizzati appositamente dal torneo, decollati da Los Angeles e Abu Dhabi, sono stati trovati tre casi di positività al Covid. In particolare sull'aereo arrivato a Melbourne dagli USA un membro dell'equipaggio e l'allenatore di Lauren Davis, Edward Eliot. Per ora sono emersi i nomi di Tennys Sandgren, Victoria Azarenka, Lauren Davis, Kei Nishikori, Pablo Cuevas, Sloane Stephens, Guido Pella, Juan Ignacio Londero, Santi González e Artem Sitak sul primo, e Bencic, Pliskova, Kenin, Svitolina, Sakkari, Jabeur, Sabalenka, Muguruza, Andreescu, Kerber, Kuznetsova, Kostyuk sul secondo. I giocatori sono in isolamento e dovranno rimanere per 14 giorni nella loro camera d’albergo all'interno della bolla di Melbourne, senza ovviamente potersi allenare.