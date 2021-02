Il cemento di Melbourne continua a rimanere un tabù per Marco Cecchinato. Nel primo turno degli Australian Open 2021 il tennista palermitano crolla contro il n° 192 del ranking Atp, l'americano Mackenzie McDonald: 3-6 6-3 6-2 6-2 il risultato finale, in due ore e 15 minuti. Ceck non riesce così a bissare l'ottima prestazione dell'ultima edizione del Roland Garros, dove si è arreso al terzo turno a Zverev. Sul campo 6 l'azzurro parte bene mettendo la freccia nell'ottavo game del primo set e portandosi 1-0 dopo appena mezz'ora. Ad inizio secondo parziale si guadagna due palle break, ma non riesce a concretizzarle: da lì blackout. L'allievo di Massimo Sartori esce dalla partita, regalando al suo avversario una quantità industriale di punti e non riuscendo più a trovare la concentrazione. Per il classe '95 di Berkeley (California) conquistare i tre set successivi si trasforma in poco più di un allenamento. Peccato.