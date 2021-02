Ka. Pliskova b. D. Collins 7-5 6-2

La resistenza di Collins dura un set,avanza Pliskova. La ceca archivia la pratica in due set col punteggio di 7-5, 6-2, approdando a un terzo turno mai raggiunto negli ultimi due Slam del 2020. Match inizialmente serrato, con Pliskova fallisce il primo set point e subisce il controbreak dalla statunitense. Al secondo tentativo - però - la numero 6 al mondo non si lascia nuovamente sorprendere e si porta avanti nel punteggio. Statunitense troppo spesso imprecisa nella prima di servizio, la ceca ne approfitta e rimonta il parziale di 2 game a 0 di inizio secondo set: Collins cala, per Pliskova, allora, strappare il pass per il terzo turno diventa solo questione di minuti. All'orizzonte il derby ceco contro Muchova, fresca di vittoria contro Barthel.

Highlights | Danielle Collins - Karolina Pliskova

B. Bencic b. S. Kuznetsova 7-5 2-6 6-4

Decisamente più faticoso, invece, il match di Belinda Bencic, costretta ad allungare il match al terzo set da un'attenta Kuznetsova. La numero 12 al mondo ha bisogno del settimo game per chiudere il primo set, la russa non molla e si aggiudica il secondo set con un netto 6-2. Un medical timeout chiamato ad inizio terzo set da Bencic per problemi di vesciche spezza - però - il ritmo a Kuznetsova, che dopo un primo tentativo di resistenza è costretta a capitolare. 7-5, 2-6, 6-4 il punteggio finale, con Bencic che al terzo turno se la vedrà con una Mertens capace di archiviare in due set la pratica Zhu.

Highlights | Belinda Bencic - Svetlana Kuznetsova

A. Barty b. D. Gavrilova 6-1 7-6(7)

Si complica la vita da sola Ashleigh Barty: la padrona di casa supera al tiebreak del secondo set la connazionale Gavrilova e accede al terzo turno con qualche difficoltà in più del previsto . Primo set mai in discussione chiuso dall'australiana in 27 minuti. Nel secondo - però - Gravilova annulla due match point e rientra incredibilmente in partita, sfruttando il black out dell'avversaria e portandosi dal 2-5 al 6-5 che costringe Barty ad allungare il set al tiebreak. Qui, l'esperienza della numero 1 paga: dopo aver annullato un set point, Barty riesce a chiudere il match evitando un complicatissimo terzo set. Sul suo cammino, adesso, ci sarà la vincente del match tra Krejcikova e Alexandrova.

Highlights | Ashleigh Barty - Danka Kovinic

Seguono aggiornamenti della nottata/mattinata...

