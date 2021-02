Tennis

Australian Open con Roberta Vinci. Zverev, ci vogliono le pal** per giocare a tennis

AUSTRALIAN OPEN - Roberta Vinci, Jacopo Lo Monaco e Simone Eterno discutono su un vecchio detto nel mondo del tennis: "ci vogliono le palle per giocare". Perfetto per raccontare il torneo di Zverev, che però alla fine... Vinci 360 è ogni giorno in diretta sulla pagina Facebook di Eurosport al termine della giornata dell'Australian Open.

