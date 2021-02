Tennis

Australian Open con Roberta Vinci. Nadal 'pollo'? No, è stato bravo Tsitsipas, anche Rafa è umano

AUSTRALIAN OPEN - Roberta Vinci, Jacopo Lo Monaco e Simone Eterno discutono sull'impresa di Tsitsipas che rimonta da 2 set a 0 sotto Nadal in uno slam: precedente riuscito solo a Fognini in un major. Vinci 360 è ogni giorno in diretta sulla pagina Facebook di Eurosport al termine della giornata dell'Australian Open.

00:03:26, 488 Visualizzazioni, un' ora fa