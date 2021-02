Tennis

Australian Open, Craig Tiley: "Siamo assolutamente fiduciosi che il torneo si farà regolarmente"

AUSTRALIAN OPEN - Il direttore dello Slam australiano ha fatto il punto sulla positività riscontrata mercoledì nell'albergo dei giocatori e sui prossimi passi previsti dall'organizzazione per far sì che l'Happy Slam prenda il via lunedì 8 come originariamente stabilito

00:01:26, 64 Visualizzazioni, un' ora fa