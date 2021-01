Non c'è pace per gli Australian Open. Sono altri due i tennisti contagiati che si vanno ad unire ai 72 precedentemente inseriti in isolamento. Lo hanno reso noto le autorità sanitarie locali. Il dipartimento della Sanità di Victoria ha precisato che oltre ai due giocatori è risultata positiva anche una terza persona, una donna sulla ventina membro del personale. Questi atleti non possono allenarsi a causa della quarantena, mentre i giocatori sani possono farlo per cinque ore al giorno. La disparità ha creato non pochi malumori con Craig Tiley, direttore del torneo, che ha cercato di gettare acqua sul fuoco dopo una call con circa 500 tennisti, assicurando che la larga maggioranza dei giocatori comprende e sostiene i rigidi protocolli messi in atto: "Sanno che questo è un prezzo da pagare per avere il privilegio di competere per un montepremi da 80 milioni di dollari australiani".