Alexander Zverev non ha mai battuto un Top 10 negli Slam. Bisogna partire da qui, da un limite mentale, prima ancora che tecnico, non di poco conto per analizzare la conquista della nona semifinale di Novak Djokovic agli Australian Open (80esimo successo in carriera a Melbourne). Colui che della forza mentale ha fatto un marchio di fabbrica per trionfare 17 volte nei major ha trovato dall'altra parte un tennista troppo fragile. A proposito, quando ha superato i quarti il Djoker ha sempre vinto il torneo.