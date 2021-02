Tennis

Australian Open, Djokovic vince un game contro Chardy in meno di un minuto

AUSTRALIAN OPEN - Quindicesimo successo consecutivo a Melbourne per il campione in carica dell'Australian Open dal 2019: Novak Djokovic batte Jeremy Chardy 6-3 6-1 6-2 in un'ora e mezza di allenamento sotto le luci, e finalmente tra gli applausi del pubblico, della Rod Laver Arena. Nole affronterà al secondo turno Frances Tiafoe.

