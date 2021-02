Incredibile, ma vero. Meravigliosamente vero. Aslan Karatsev passa dai campi del circuito Challenger alla semifinale degli Australian Open dopo aver superato le qualificazioni e aver eliminato in ordine cronologico il nostro Gianluca Mager, Egor Gerasimov, Diego Schwartzman, Felix Auger-Aliassime e, infine, Grigor Dimitrov. Sulla Rod Laver Arena il 27enne di Mosca regola 2-6 6-4 6-1 6-2 il bulgaro, testa di serie n°18 del torneo, e ora attende il vincente della sfida tra Djokovic e Zverev, in una partita che rappresenterà il giorno più bello della sua vita tennistica. Per ora si gode il suo record e il suo salto in classifica: è il quinto qualificato in Era Open a raggiungere la semifinale di uno Slam (il primo al debutto assoluto) e da lunedì entrerà virtualmente nella top50. Dal 114° gradino del ranking. E pensare che solo 13 mesi fa non aveva abbastanza punti per entrare nel tabellone delle qualificazioni dell'Happy Slam...