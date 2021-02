Questa è la migliore versione possibile di Fabio Fognini. Quella in cui gioca il suo splendido tennis fatto di accelerazioni, cambi di dritto lungolinea, rovesci incrociati fra le righe. Bello, bellissimo, ingiocabile per Alex De Minaur ultimo tennista di casa in tabellone. Bravo sì il ragazzo, ma Fognini ha più soluzioni, più profondità e una tecnica enormemente più raffinata. Fabio Vince 6-4 6-3 6-4 concedendo pochissimo e incantando nel secondo set: forse il migliore della sua carriera slam