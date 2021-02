Tennis

Australian Open, Fognini in tutta la sua classe contro Caruso: palla corta e pallonetto

AUSTRALIAN OPEN - Nel derby italiano valevole per il terzo turno, il ligure mostra tutta la sua tecnica e la delicatezza di mano per scavalcare il siciliano. Non perdere neanche uno scambio degli Australian Open: guarda tutte le partite LIVE su Eurosport Player!

00:00:45, 278 Visualizzazioni, un' ora fa