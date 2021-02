Dopo aver regolato in tre set il padrone di casa De Minaur, il nostro Fabio Fognini è chiamato all'impresa: il suo avversario agli ottavi di finale del Australian Open 2021 sarà Rafael Nadal, fresco di vittoria al terzo turno contro Norrie. L'azzurro è - comunque - reduce da una prestazione più che incoraggiante, due ore e nove minuti di grande tennis che il lugre dovrà cercare di replicare anche contro il numero 2 al mondo. Per lo spagnolo, i recenti problemi fisici sembrano essere alle spalle, l'obiettivo è mettere le mani sul 21 trofeo del Grande Slam in carriera e superare, così, Federer in questa speciale classifica. Ecco come guardare il match valido per gli ottavi di finale del Australian Open 2021 tra Fabio Fognini e Rafael Nadal: