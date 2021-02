Tennis

Australian Open: Hsieh annulla il match point a Osaka con uno scambio durissimo

AUSTRALIAN OPEN - La taiwanese non molla e annulla così il secondo match point a Naomi Osaka. La giapponese, però, riuscirà a passare comunque in due set (6-2, 6-2) e approdare in semifinale.

00:00:40, 6 Visualizzazioni, 3 ore fa