Il primo turno di uno slam è un concentrato di tennis, campioni infiniti, astri nascenti, nuove emozioni e fascini ritrovati. Una città d'estate per 128 partite in due giorni.. E che bello aver riaperto con una notizia che speriamo al più presto scontata, come nella nostra "vita precedente": la presenza di un pubblico festante, e senza mascherina, sugli spalti di Melbourne Park.

Le insidie non mancavano all'esordio contro l'esperto Kevin Anderson, uno che è arrivato due volte in finale nei major (US Open 2017 e Wimbledon 2018) facendo venire gli incubi anche a Roger Federer. Matteo Berrettini offre una prova di testa e di solidità al servizio annullando otto set point al sudafricano nel primo set e concedendogli nei restanti due la miseria di 11 punti in risposta. Se giovedì batterà il qualificato Machac, l'allievo di Santopadre conquisterà il terzo turno di Melbourne per la prima volta. I margini di miglioramento sono interessanti così come le prospettive in un lato di tabellone dove la testa di serie da incontrare è Tsitsipas. Per Berrettini, centrato e bello come mamma l'ha fatto, sognare è lecito.