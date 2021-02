Il n° 3 italiano, testa di serie di uno Slam per la prima volta in carriera, è protagonista di una prestazione di grande maturità contro il gigante americano Sam Querrey. Sul campo 14 il punteggio finale è 7-5 6-4 6-4 in due ore e undici minuti. Partita equilibrata per quasi tutto il primo set, dove dominano i servizi. Lo statunitense, però, perde il servizio nel momento decisivo e l'allievo di Gianpiero Arbino mette la freccia: 7-5. Dopo aver vinto il primo parziale, Lorenzo gestisce bene anche il secondo e attende la sua occasione nel terzo, che arriva nel nono gioco. Sonego pareggia così il suo miglior risultato all'Happy Slam, ovvero il secondo turno raggiunto nel 2018 quando perse contro Richard Gasquet. Ora attende il vincente della sfida tra Feliciano Lopez e Li Tu. All'orizzonte si staglia Rublev, ma è troppo presto per pensarci.