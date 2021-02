Spettacolo doveva essere e così è stato. Thiem-Kyrgios non delude le attese degli appassionati e regala un repertorio completo: l'esaltazione del padrone di casa per due set di furore agonistico e la rimonta del giocatore più abituato a prevalere alla distanza grazie a fisico e forza mentale. Il vincitore degli US Open prevale, ribaltando due set di svantaggio per la quarta volta in carriera, e conquista gli ottavi di finale dove sfiderà Grigor Dimitrov. Il tutto condito dall'atmosfera elettrizzante della John Cain Arena, proprio nel giorno in cui Melbourne ha deciso di chiudere le porte al pubblico per alcuni nuovi casi di coronavirus.