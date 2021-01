Nuovi sviluppi nella vicenda Murray-Australian Open. L'ex n.1 del mondo è risultato positivo al Coronavirus e per questo rimane in forte dubbio la sua partecipazione al primo Slam dell'anno. Il 33enne scozzese (in tabellone grazie ad una wild card), al momento si trova in isolamento e in quarantena nella sua casa di Londra e non potrà salire su uno dei 15 voli charter che sono stati allestiti dagli organizzatori del torneo per l’Australia, viaggio già effettuato da molti suoi colleghi che ora dovranno superare una serie di test anti-Covid e rimanere in quarantena per 14 giorni tra Adelaide e Melbourne prima di partecipare allo Slam al via il prossimo 8 febbraio.