15:00 - La notte italiana di Melbourne

Ad

Sarà una notte italiana da record a Melbourne con 9 tennisti nostrani: Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Marco Cecchinato, Andreas Seppi, Lorenzo Sonego, Salvatore Caruso; Jasmine Paolini, Martina Trevisan ed Elisabetta Cocciaretto. Berrettini debutta in sessione serale alle ore 9:00 (martedì 9 febbraio) contro Kevin Anderson che è stato numero 5 al mondo nel 2018: l'anno della sua seconda finale slam a Wimbledon dopo l'epilogo dello US Open 2017. ORDER OF PLAY 2

Australian Open Australian Open 2021, i pronostici di Eurosport 07/02/2021 A 11:30

14:50 - Shapovalov passa al quinto

Non ha deluso le aspettative il match di cartello del Day 1, ma a vincerlo è Denis Shapovalov in 5 set contro Jannik Sinner: 3-6 6-3 6-2 4-6 6-4. IL REPORT

14:00 - Sinner e Shapovalov

Spettacolo nell'ultimo match del Day 1: Jannik Sinner e Denis Shapovalov vanno al quinto set! Il canadese non ha saputo sfruttare un break di vantaggio nel quarto.

13:13 - Sinner, momento delicato

Dopo aver vinto il primo parziale, Jannik ne ha ceduti due a Shapovalov: 3-6 6-3 6-2. Si fa sentire la stanzhezza del Great Ocean Road Open, di cui Sinner ha vinto appena ieri la finale. IL REPORT

12:11 - Djokovic, ottima la prima

Novak Djokovic travolge Jeremy Chardy sul centrale: 6-3 6-1 6-2 in un'ora e mezza di allenamento sul centrale. Il campione in carica dell'Australian Open è già apparso in splendida forma. IL REPORT

11:35 - Djokovic vince il secondo set

Sette game consecutivi: sono 5 quelli del secondo set a favore di Novak Djokovic: che ora conduce 6-3 6-1 dopo appena 52 minuti di gioco. Povero Chardy.

11:11 - Djokovic vince il primo set

Con un break nel primo e ultimo game del parziale, il campione in carica dell'Australian Open vince il set d'apertura contro Jeremy Chardy: 6-3 in 34 minuti.

11:00 - Serena Williams e le italiane

Serena Williams debutta con un netto 6-1 6-1 alla Siegemund in 57 minuti e vola al secondo turno. dove affronterà la serba Nina Stojanovic ( REPORT ). Sul fronte italiano, hanno vinto Camila Giorgi e Sara Errani. Quest'ultima affronterà mercoledì Venus Williams in un match dal gusto vintage ( REPORT ITALIA ).

10:30 - Com'è andato il tabellone maschile

Hanno vinto Thiem e Zverev, ma prosegue la crisi di Gael Monfils, che non vince una partita da quasi un anno: eliminato dal promettente finlandese Ruusuvuori in 5 set. Più facile invece l'esordio di Stan Wawrinka: il campione del 2014 qui a Melborune batte Pedro Sousa in 3 set. Nei match di cartello: Grigor Dimitrov batte Marin Cilic in 3 set e ugualmente Pablo Carreno Busta con Nishikori. IL REPORT

10:15 - Kyrgios avanti di un set, tocca a Djokovic

Simona Halep vola contro Cabrera e ora scende in campo Novak Djokovic contro Chardy. SEGUI IL LIVE SCORING!

10:00 - Fuori Cilic e Nishikori

Risultati non banali nel primo giorno di torneo: Carreno Busta batte Nishikori in tre set, Dimitrov fa fuori Cilic, finalista nel 2018 ed eliminato nel match d'esordio in Australia dopo 14 anni.

9:30 - Halep in attesa di Sinner e Djokovic

Ancora tanto tennis in questa prima giornata di torneo. Halep è in campo sulla Rod Laver Arena in attesa dell'esordio del campione in carica, Novak Djokovic, impegnato contro Chardy. Dopo Kvitova, sulla Margaret Court Arena, il piatto forte di giornata: Sinner sfida Shapovalov.

Rivivi il match di Travaglia (contenuto premium)

9:11 - Travaglia eliminato

Il tennista marchigiano si arrende per mano dell'americano Frances Tiafoe 7-6(5) 6-2 6-2: primo set combattutto, poi l'azzurro ha pagato le fatiche della settimana conclusa solo 24 ore fa con la finale persa contro Sinner nel 250 di Melbourne. IL REPORT

8:41 - Travaglia in apnea

Sembra non averne più Travaglia che perde 6-2 il secondo set. Tiafoe sta anche servendo meglio.

8:33 - Monfils già fuori e in lacrime

E' stata la sorpresa della notte. Gael Monfils esce a pezzi dal match d'esordio perso con il 21enne finlandese Emil Ruusuvuori che s'impone 6-3 al quinto. Il francese in conferenza si lascia andare...

Monfils disperato dopo il ko: le lacrime in conferenza

8:16 - Travaglia perde il primo set

Set strano e altalenante tra Travaglia e Tiafoe. Sotto 3-1, l'azzurro recupera e si porta 6-5 e servizio. A quel punto spreca la chance e poi cede al tie-break per 7 punti a 5. Peccato.

7:37 - In campo Travaglia contro Tiafoe

7:31 - Game, set and match Zverev

Un set lasciato a Giron ma tutto sommato pochi grattacapi per il tedesco dopo il primo set: 6-7(8) 7-6(4) 6-3 6-2. IL REPORT

7:02 - Zverev avanti 2 set a 1

Il tedesco dopo aver recuperato lo svantaggio vola nel terzo set portandolo a casa in 27 minuti: 6-3

6:46 - Thiem vola al secondo turno

Il n° 3 del mondo chiude la pratica Kukushkin in 2 ore e 42 minuti 7-6 6-2 6-3.

6:30 - Zverev recupera lo svantaggio

Sulla Margaret Court Arena match durissimo tra il tedesco finalista agli US Open e l'americano Giron. Anche il secondo set si conclude al tie-break, questa volta la spunta Zverev

Rivivi il match di Mager (contenuto premium)

5:53 - Mager eliminato

Netta sconfitta per il tennista ligure che cede 3-6 3-6 4-6 al russo Aslan Karatsev in appena un'ora e 38 minuti. IL REPORT DEL MATCH Alexander Zverev intanto è sotto di un set (perso al tie-break) contro l'americano Giron.

5:16 - Mager sotto di due set

Si fa dura per Gianluca Mager che perde anche il secondo parziale sul campo 4 contro Karatsev: 6-3 6-3. SUBITO FUORI MONFILS AL QUINTO

Rivivi il match di Sara Errani (contenuto premium)

Premium Tennis Sara Errani - Qiang Wang 02:24:36 Replica

4:59 - Italia, due su due! Errani vince in rimonta

Dopo l'esordio vincente di Camila Giorgi, splendido successo in rimonta della tennista romagnola contro la testa di serie n° 30 del tabellone australiano: 2-6 6-4 6-4 in due ore e 14 minuti. Nel secondo turno Errani trova Venus Williams. IL REPORT DEL MATCH

Capolavoro Errani! Rivivi la rimonta dell'azzurra in 180''

4:11 - Terzo esordio italiano: inizia il match di Mager

Sul campo 4 Gianluca Mager affronta il russo Aslan Karatsev n° 113 del mondo. Tempo di esordio anche per il vincitore degli US Open, Dominic Thiem che se la vedrà con il kazako Kukuškin. SUBITO FUORI KERBER

4:05 - Errani c'è! Si va al terzo set

La Wang recupera due game dopo il MTO, ma Sara non si scompone e porta a casa il secondo set 6-4. Si va al terzo e decisivo parziale sul campo 8

3:50 - Medical timeout per Wang

Sul 5-2 Errani nel secondo set, la cinese ha chiesto il medical timeout e si è allontanata dal campo col fisioterapista

3:46 - Serena Williams col turbo!

La 23 volte campionessa Slam supera con un netto 6-1, 6-1 la tedesca Laura Siegemund in appena 56 minuti e vola al secondo turno. IL REPORT DEL MATCH

3:25 - Serena Williams parte bene!

Sulla Rod Laver Arena l'americana ha dominato il primo set contro la tedesca Laura Siegemund: 6-1 in mezz'ora

3:18 - Errani perde il primo set

Iniziano male gli Australian Open dell'azzurra che concede il primo parziale alla Wang con il punteggio di 6-2.

2:40 - E' il turno di Sara Errani!

Sempre sul campo 8, dove ha vinto Camila Giorgi, tocca a Sara Errani che proverà l'impresa contro la testa di serie n° 30, la cinese Wang Qiang

Rivivi il match di Camila Giorgi (contenuto premium)

2:28 - Camila Giorgi accede al secondo turno!

Esordio agevole per la n° 1 del tennis italiano femminile: 6-3 6-3 alla kazaka in un'ora e 14 minuti senza particolari problemi. Al secondo turno la tennista marchigiana incontrerà la vincente di Swiatek-Rus IL REPORT DEL MATCH

Giorgi sul velluto all'esordio: il successo dell'azzurra in 3'

2:10 - Tutto facile per Naomi Osaka

La giapponese schianta Pavlychenkova 6-1 6-2 in un'ora e 10 minuti: è la prima vittoria dell’Australian Open 2021

1:48 - Giorgi conquista il primo set!

In 33 minuti la tennista marchigiana porta a casa il suo primo set a Melbourne! 6-3 su Svedova

1:02 - SI INIZIA!

Benvenuti a Melbourne! Sul campo 8 parte la spedizione azzurra con Camila Giorgi, impegnata contro la kazaka Jaroslava Svedova! Forza Camila!

GLI ITALIANI IN CAMPO A MELBOURNE NEL DAY 1!

Y. Shvedova vs C. Giorgi - primo match campo 8

S. Errani Q vs Q. Wang (30) - secondo match campo 8

G. Mager vs A. Karatsev Q - ore 4 campo 10

F. Tiafoe vs S. Travaglia - ultimo match campo 5

D. Shapovalov (11) vs J. Sinner - ultimo match Margaret Court Arena

Australian Open in ESCLUSIVA su Eurosport ed Eurosport Player

L'Australian Open sarà trasmesso in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2. Il torneo australiano sarà trasmesso anche in streaming su Eurosport Player con una copertura totale dei campi di Melbourne. Con Eurosport Player potrai seguire quindi le partite di tutti i tuoi tennisti preferiti con un'offerta unica nel suo genere. Anche gli abbonati a DAZN avranno a disposizione i due canali di Eurosport e potranno gustarsi l'Australian Open.

L'abbonamento annuale al Player di Eurosport è disponibile ora a 49.99 euro o a 4.99 euro al mese per dodici mesi di sport da non perdere. Il pass mensile è disponibile al prezzo di un caffè, ovvero 0.99 euro al mese.

Sinner vince il 2° ATP 250! Il meglio del successo su Travaglia

Tutto ciò che troverete su Eurosport.it, la nostra app e i social

Segui l'Australian Open su Eurosport.it! Dirette scritte dei match, highlights di tutte le partite coperte dalle telecamere del circuito internazionale, tabelloni, risultati, approfondimenti, focus, gallerie fotografiche e quant’altro per essere parte del primo Slam della stagione 2021.

Potrai rivivere tutti i momenti più belli anche sui nostri social, le giocate più spettacolari del torneo e i "dietro le quinte" più simpatici. Su Facebook e Instagram, i nostri contenuti esclusivi.

Le pagine social: diventa fan di Eurosport | Facebook I Twitter I Instagram

I 10 colpi migliori di Serena Williams agli Australian Open

Australian Open I 6 giocatori da seguire agli Australian Open 06/02/2021 A 12:06