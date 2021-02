L'azzurro guadagna due palle break all'inizio del secondo parziale, ma non riesce a concretizzarle. E' bravo, invece, McDonald a brekkare il suo avversario nel secondo game e a confermare il vantaggio fino alle fine: 6-3 3-6 sul campo 6

La campionessa in carica conduce 1 set a 0 contro la wild card australiana Inglis: 7-5 il punteggio del primo parziale

Inizia alla grande il 28enne palermitano che mette la freccia nell'ottavo game: 6-3 il primo parziale ai danni di McDonald in poco più di mezz'ora

Parte il day 2! Nove italiani in campo in questa seconda giornata di Australian Open! Marco Cecchinato apre le danze. Forza Ceck! Più tardi toccherà anche a Rafa Nadal, il cui match contro il serbo Laslo Djere è programmato come terzo sul centrale e dovrebbe iniziare attorno alle 4 italiane.